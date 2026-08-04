Три рейса Turkish Airlines не могут вылететь из Москвы в Турцию

Один из них задержали почти на сутки, ещё два были отменены. По предварительным данным, это произошло из-за технической неисправности одного из лайнеров. По словам пассажиров, рейс должен был вылететь 3 августа в 02:55. Людей посадили в самолёт, но около часа он простоял на рулёжной дорожке. В салоне ощущался сильный запах топлива. После всех попросили покинуть борт.

Из-за задержек многие путешественники потеряли сутки отпуска, а часть пассажиров не успела на стыковочные рейсы. Представители авиакомпании не выходят на связь. Также отменили рейс из Бодрума.

Ранее стало известно, что в аэропорту Антальи изменят правила встречи туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

