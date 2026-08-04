Три рейса Turkish Airlines не могут вылететь из Москвы в Турцию
Три рейса авиакомпании Turkish Airlines не могут вылететь из Москвы в Турцию, сообщает Telegram-канал Mash.
Один из них задержали почти на сутки, ещё два были отменены. По предварительным данным, это произошло из-за технической неисправности одного из лайнеров. По словам пассажиров, рейс должен был вылететь 3 августа в 02:55. Людей посадили в самолёт, но около часа он простоял на рулёжной дорожке. В салоне ощущался сильный запах топлива. После всех попросили покинуть борт.
Из-за задержек многие путешественники потеряли сутки отпуска, а часть пассажиров не успела на стыковочные рейсы. Представители авиакомпании не выходят на связь. Также отменили рейс из Бодрума.
Ранее стало известно, что в аэропорту Антальи изменят правила встречи туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минцифры велело усилить борьбу с VPN
- Google запретит разработчикам из РФ выкладывать приложения для всего мира
- У россиян запрашивают выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью
- Три рейса Turkish Airlines не могут вылететь из Москвы в Турцию
- «Сбербанк» заявил о массовом вымирании бизнеса в России
- Сахар в России подорожал вдвое быстрее остальных продуктов
- Единственный НПЗ Грузии отказался от нефти из РФ в пользу Казахстана и Ливии
- Зеленский утвердил новый пакет санкций против 20 предприятий России
- Пригожин упрекнул пиарщиков Дмитриенко в использовании политтехнологий
- Иран отменил атаку на 3 объекта на Украине после извинений Киева