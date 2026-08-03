Сахар в России подорожал вдвое быстрее остальных продуктов
Стоимость сахарного песка в России растет вдвое быстрее, чем цены на остальные продукты, а в ближайшем будущем рискует увеличиться еще сильнее из-за опережающего роста оптовых котировок. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным сервиса «Чек Индекс», килограмм сахара-песка стоит в среднем 75 рублей, что на 9% выше показателей годичной давности и на 14% больше значений января. Аналитики АБ-Центра зафиксировали, что к концу июля оптовая стоимость сырья оказалась на 26% выше прошлогодних значений.
В отдельных торговых сетях закупки дорожают еще стремительнее, и представители одного из крупных гипермаркетов рассказали каналу, что на еженедельных торгах с дистрибьюторами цена закупки за последний месяц подскочила на 20–30%.
Вероятной причиной удорожания эксперты называют сокращение посевных площадей. По состоянию на 1 июня под сахарную свеклу в стране было занято 1,089 млн га земель, что на 4,6% меньше аналогичных показателей предыдущего года.
Росстат в конце июля зафиксировал замедление недельной инфляции, но при этом за период времени с 21 по 27 июля сахар подорожал на два процента – это больше, чем прибавляли в цене все другие продукты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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