Сахар в России подорожал вдвое быстрее остальных продуктов

В отдельных торговых сетях закупки дорожают еще стремительнее, и представители одного из крупных гипермаркетов рассказали каналу, что на еженедельных торгах с дистрибьюторами цена закупки за последний месяц подскочила на 20–30%.

Вероятной причиной удорожания эксперты называют сокращение посевных площадей. По состоянию на 1 июня под сахарную свеклу в стране было занято 1,089 млн га земель, что на 4,6% меньше аналогичных показателей предыдущего года.

Росстат в конце июля зафиксировал замедление недельной инфляции, но при этом за период времени с 21 по 27 июля сахар подорожал на два процента – это больше, чем прибавляли в цене все другие продукты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

