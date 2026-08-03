Иран отменил атаку на 3 объекта на Украине после извинений Киева

Тегеран отказался от планов по нанесению ударов по трем объектам на территории Украины после того, как Киев принес извинения за атаку на иранское судно в Каспийском море.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление военного советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи, которое транслировал телеканал Press TV.