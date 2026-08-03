Иран отменил атаку на 3 объекта на Украине после извинений Киева
Тегеран отказался от планов по нанесению ударов по трем объектам на территории Украины после того, как Киев принес извинения за атаку на иранское судно в Каспийском море.
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление военного советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи, которое транслировал телеканал Press TV.
Несмотря на изменение решения, представитель Тегерана подчеркнул, что украинская сторона все равно должна понести ответственность за совершенные действия.
Ранее, 27 июля, Министерство иностранных дел Ирана официально обвинило Киев в обстреле торгового судна, в результате которого погиб моряк.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи заявил, что нападение на торговое судно было совершено по указке Израиля с единственной целью втянуть европейские страны в войну. Позже стало известно, что Тегеран может нанести «удар возмездия», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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