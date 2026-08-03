Зарубежные браузеры перестали открывать сайты крупнейших банков России
Вечером третьего августа сайты и веб-приложения ряда крупнейших российских финансовых организаций перестали открываться в иностранных браузерах. Об этом сообщает РБК, отметив, что проблемы с доступом затронули в первую очередь ресурсы ВТБ.
Сбой произошел из-за массового отзыва зарубежных SSL-сертификатов. В связи с этим кредитные организации перешли на использование сертификатов Национального удостоверяющего центра Минцифры, поддержка которых в большинстве иностранных обозревателей отсутствует.
При этом доступ к ресурсам «ВТБ» сохраняется при использовании «Яндекс Браузера», который изначально имеет встроенную поддержку российских сертификатов безопасности. В банке также уточнили, что пользователям с уже установленными сертификатами Минцифры не требуется совершать никаких дополнительных действий для входа в личный кабинет.
Аналогичные трудности с открытием страниц возникли у клиентов Сбера, Альфа-банк», Россельхозбанка, «Уралсиба», Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург». Через иностранные браузеры корректно загрузился только сайт Т-Банка, тогда как в «Яндекс Браузере» все перечисленные ресурсы функционируют в штатном режиме.
Ранее лава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН рассказал, почему в России 14 июля перестал работать Google.
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