Фильм «Романовы: преданность и предательство» развенчивает миф о слабости и бесхарактерности императора Николая II, рассказал в интервью НСН режиссер картины Василий Чигинский.

Картина рассказывает о периоде с 1914 по 1918 год. Ее выход в прокат намечен на 24 сентября. Последнего русского императора сыграл Виталий Кищенко, его жену - Ксения Кутепова, а Григория Распутина - Дмитрий Дюжев. Режиссер рассказал, чем удивит картина, при съемках которой консультировались с историками.