Единственный НПЗ Грузии отказался от нефти из РФ в пользу Казахстана и Ливии

Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Грузии в порту Кулеви полностью откажется от российского сырья и перейдет на переработку нефти из Казахстана и Ливии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании-владельца предприятия Black Sea Petroleum.

Согласно официальному сообщению, с 1 июля 2026 года было объявлено о переходе на переработку исключительно нероссийской нефти в августе и сентябре. Фактическая работа с казахстанским сырьем стартовала в начале июля и продолжится до сентября.