Единственный НПЗ Грузии отказался от нефти из РФ в пользу Казахстана и Ливии
Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Грузии в порту Кулеви полностью откажется от российского сырья и перейдет на переработку нефти из Казахстана и Ливии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании-владельца предприятия Black Sea Petroleum.
Согласно официальному сообщению, с 1 июля 2026 года было объявлено о переходе на переработку исключительно нероссийской нефти в августе и сентябре. Фактическая работа с казахстанским сырьем стартовала в начале июля и продолжится до сентября.
Поставки ливийской нефти ожидаются в порту Кулеви в период с 20 по 30 августа. Соответствующее соглашение стороны подписали 3 июля, и оно будет действовать до конца 2027 года с возможностью дальнейшего продления.
Грузинский НПЗ в Кулеви попал под ограничения 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, который был утвержден 24 июля. В список попали нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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