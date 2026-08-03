Единственный НПЗ Грузии отказался от нефти из РФ в пользу Казахстана и Ливии

Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Грузии в порту Кулеви полностью откажется от российского сырья и перейдет на переработку нефти из Казахстана и Ливии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании-владельца предприятия Black Sea Petroleum.

Согласно официальному сообщению, с 1 июля 2026 года было объявлено о переходе на переработку исключительно нероссийской нефти в августе и сентябре. Фактическая работа с казахстанским сырьем стартовала в начале июля и продолжится до сентября.

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Поставки ливийской нефти ожидаются в порту Кулеви в период с 20 по 30 августа. Соответствующее соглашение стороны подписали 3 июля, и оно будет действовать до конца 2027 года с возможностью дальнейшего продления.

Грузинский НПЗ в Кулеви попал под ограничения 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, который был утвержден 24 июля. В список попали нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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