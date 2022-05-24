Зеленский потребовал от России вернуть все территории

Украинский президент Владимир Зеленский заявил во вторник в интервью японскому общественному телевидению, что его страна вернётся к переговорам с Россией, но только после того как вернёт все свои территории, потерянные в ходе российской специальной операции, передаёт ТАСС.

По словам украинского лидера, процесс возвращения, вероятнее всего, будет связан с многочисленными жертвами.

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При этом Зеленский добавил, что «мир, окружающий Украину, демонстрирует единство».

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале сообщил, что глава Украины не пойдет на переговоры с Москвой, так как это не входит в стратегию его «западных кураторов».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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