Зеленский потребовал от России вернуть все территории

Украинский президент Владимир Зеленский заявил во вторник в интервью японскому общественному телевидению, что его страна вернётся к переговорам с Россией, но только после того как вернёт все свои территории, потерянные в ходе российской специальной операции, передаёт ТАСС.

По словам украинского лидера, процесс возвращения, вероятнее всего, будет связан с многочисленными жертвами.