Пушков рассказал о стратегии Зеленского

Стало известно о стратегии украинского президента Владимира Зеленского.

Слуцкий: российско-украинские переговоры не ведутся ни в каком формате

Как сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, глава Украины не пойдет на переговоры с Москвой, так как это не входит в стратегию его «западных кураторов».

Как отметил парламентарий, переговоры с Россией со стороны Киева «всегда были фикцией».

Украинские власти не способны принимать самостоятельные решения. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, в ходе общения с руководством Украины, участники переговорного процесса сами признают свою неспособность полноценно управлять страной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийАлексей Пушков
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