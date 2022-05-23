Пушков рассказал о стратегии Зеленского

Как сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, глава Украины не пойдет на переговоры с Москвой, так как это не входит в стратегию его «западных кураторов».

Как отметил парламентарий, переговоры с Россией со стороны Киева «всегда были фикцией».

Украинские власти не способны принимать самостоятельные решения. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, в ходе общения с руководством Украины, участники переговорного процесса сами признают свою неспособность полноценно управлять страной.

