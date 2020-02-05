Зеленский решил сделать «Газпром» спонсором украинских дорог и медицины

Эти средства украинской стороны присудил Стокгольмский арбитраж. В Москве согласились на выплату в рамках затяжных переговоров по новому контракту на транзит газа через территорию Украины. Дмитрий Козак – на тот момент вице-премьер РФ и куратор ТЭК в правительстве – назвал $2,9 миллиарда «каплей в море» по сравнению с тем объёмом претензий, которые предъявляла украинская сторона. О выплате было объявлено 27 декабря 2019 года, а 30 декабря Москва и Киев, отказавшись от взаимных неурегулированных в суде претензий, заключили новый контракт на транзит газа.

8 января глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания не будет трогать полученные деньги до разговора с правительством Украины. Топ-менеджер сказал, что считает неправильным тратить эти средства на «проедание». Он предложил вложить их в инфраструктурные проекты, «энергоэффективность» и добычу, сообщает RT.

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН тогда скептически предположил, что обещания потратить средства «Газпрома» с умом так и останутся обещаниями.

«Снижение цен на энергоносители и, в конечном итоге, для потребителей Украины за счет инвестиций из штрафа «Газпрома» - это очень долгосрочный проект, как и реализация проекта в сфере энергосбережения. Кто мешал заниматься всем этим раньше? А теперь, думаю, у представителей «Нафтогаза» и правительства Украины нет ни времени, ни желания такими проектами заниматься», - отметил он.

Судя по сообщению на сайте президента Украины от 4 февраля, команда Зеленского всё же решила инвестировать в долгосрочные проекты. Миллиарды от «Гапрома» пойдут на строительство дорог, уже упомянутую «энергоэффективность» и развитие медицинской отрасли.

«Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине», - сообщил Зеленский.

К слову, сам факт выплаты «Газпрома» Украине весьма воодушевил украинский истеблишмент, говорят эксперты. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что это событие вызвало на Украине «невероятную эйфорию», после которой Киев принялся за новые иски против России.

