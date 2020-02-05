Новости за ночь: Зеленский рассказал, как Украина потратит $2,9 млрд от «Газпрома»
Украина направит выплаченные «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов на инфраструктурные проекты, заявил президент страны Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства и Верховной рады. По его словам, эти средства, в частности, пойдут на строительство дорог, передает RT.
Кроме того, дополнительные средства будут направлены в медицинскую сферу и на «энергоэффективность», добавил украинский президент.
Как напоминает РИА ФАН, «Газпром» выплатил $2,9 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража в рамках переговоров о новом контракте на транзит газа. После перечисления средств «Газпром» и «Нафтогаз» согласовали условия транзита на пять лет.
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