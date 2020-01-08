Экономисты не верят, что «Нафтогаз» сможет с умом потратить штраф «Газпрома»
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН усомнился в обещаниях главы «Нафтогаза» потратить с пользой выплаченный Украине штраф «Газпрома».
Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал, на что будут потрачены 2,9 миллиарда долларов, которые заплатит Россия по решению Стокгольмского арбитража. Коболев заверил, что деньги не будут израсходованы до тех пор, пока компания не проведет встречу с акционером — украинским правительством, которое изложит свое видение дивидендов и налоговой политики.
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что не верит в обещания главы «Нафтогаза Украины» инвестировать выплаченные «Газпромом» в качестве штрафа 2,9 млрд долларов в энергетические проекты, которые могли бы сделать газ дешевле для украинцев.
«Скорее всего, обещания останутся обещаниями. Снижение цен на энергоносители и, в конечном итоге, для потребителей Украины за счет инвестиций из штрафа «Газпрома» - это очень долгосрочный проект, как и реализация проекта в сфере энергосбережения. Кто мешал заниматься всем этим раньше? А теперь, думаю, у представителей «Нафтогаза» и правительства Украины нет ни времени, ни желания такими проектами заниматься. Практика последних лет показывала, что эти люди решают прагматичные задачи, связанные с личным обогащением, и судьбы людей на Украине и государства их волнуют в последнюю очередь. В противном случае, они бы не теряли свои позиции на различных рынках, не уничтожали целые отрасли в стране, не теряли связи с Российской Федерацией, странами евразийского пространства», - отметил экономист.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН напомнил, за что «Газпром» выплатил многомиллиардный долларовый штраф «Нафтогазу».
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