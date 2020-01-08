Экономисты не верят, что «Нафтогаз» сможет с умом потратить штраф «Газпрома»

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что не верит в обещания главы «Нафтогаза Украины» инвестировать выплаченные «Газпромом» в качестве штрафа 2,9 млрд долларов в энергетические проекты, которые могли бы сделать газ дешевле для украинцев.

«Скорее всего, обещания останутся обещаниями. Снижение цен на энергоносители и, в конечном итоге, для потребителей Украины за счет инвестиций из штрафа «Газпрома» - это очень долгосрочный проект, как и реализация проекта в сфере энергосбережения. Кто мешал заниматься всем этим раньше? А теперь, думаю, у представителей «Нафтогаза» и правительства Украины нет ни времени, ни желания такими проектами заниматься. Практика последних лет показывала, что эти люди решают прагматичные задачи, связанные с личным обогащением, и судьбы людей на Украине и государства их волнуют в последнюю очередь. В противном случае, они бы не теряли свои позиции на различных рынках, не уничтожали целые отрасли в стране, не теряли связи с Российской Федерацией, странами евразийского пространства», - отметил экономист.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН напомнил, за что «Газпром» выплатил многомиллиардный долларовый штраф «Нафтогазу».

