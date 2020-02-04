Головокружение от успехов. Названы причины новых исков Украины к России
Намерение Украины подать новые иски против России вызвано декабрьской выплатой «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража, заявил в эфире НСН политолог Александр Охрименко.
Министерство юстиции Украины объявило о новых исках в отношении России. Глава ведомства Денис Малюська сообщил журналистам, что пять исков уже находятся в судах, которые определяют, достаточно ли их компетенций для рассмотрения соответствующих дел. Украинский министр признал, что процесс может растянуться но годы, но дал понять, что Киев это не остановит. Сейчас, по его словам, украинские власти рассматривают возможность подать против России ещё один-два иска, предмет которых должен стать для Москвы «сюрпризом».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН связал желание Киева завалить Россию исками с фактом выплаты «Газпромом» $2,9 миллиарда. Сумму назначил Стокгольмский арбитраж, российская компания согласилась выплатить её в ходе переговоров о контракте на транзит газа. После этой выплаты стороны отказались от взаимных финансовых претензий и согласовали контракт.
«Когда «Газпром» заплатил долг, на Украине это вызвало невероятную эйфорию. Сразу же начались разговоры, что надо эту политику исков продолжать. И в результате мы, естественно, имеем эту ситуацию. Люди в окружении Зеленского говорят: «Видите, это же работает! Надо подавать новые иски, и Украина разбогатеет. Тема довольно популярна»», - заявил Охрименко.
Политолог напомнил, что Киев уже подал иски по Крыму и по Донбассу – в частности, по якобы имеющейся дискриминации крымских татар и по банковским активам в Крыму, утраченным после вхождения полуострова в состав России.
Охрименко также упомянул об иске депутатов партии «Слуга народа», якобы оценивших Крым в 1,5 триллиона долларов. На момент публикации материала найти информацию о нём не удалось. Аналогичная сумма, но уже в рублях, упоминается как оценка экономического ущерба Крыма за время пребывания в составе Украины. Её называл член Комитета Госдумы по финрынку Андрей Козенко.
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