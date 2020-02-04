Головокружение от успехов. Названы причины новых исков Украины к России

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН связал желание Киева завалить Россию исками с фактом выплаты «Газпромом» $2,9 миллиарда. Сумму назначил Стокгольмский арбитраж, российская компания согласилась выплатить её в ходе переговоров о контракте на транзит газа. После этой выплаты стороны отказались от взаимных финансовых претензий и согласовали контракт.

«Когда «Газпром» заплатил долг, на Украине это вызвало невероятную эйфорию. Сразу же начались разговоры, что надо эту политику исков продолжать. И в результате мы, естественно, имеем эту ситуацию. Люди в окружении Зеленского говорят: «Видите, это же работает! Надо подавать новые иски, и Украина разбогатеет. Тема довольно популярна»», - заявил Охрименко.

Политолог напомнил, что Киев уже подал иски по Крыму и по Донбассу – в частности, по якобы имеющейся дискриминации крымских татар и по банковским активам в Крыму, утраченным после вхождения полуострова в состав России.

Охрименко также упомянул об иске депутатов партии «Слуга народа», якобы оценивших Крым в 1,5 триллиона долларов. На момент публикации материала найти информацию о нём не удалось. Аналогичная сумма, но уже в рублях, упоминается как оценка экономического ущерба Крыма за время пребывания в составе Украины. Её называл член Комитета Госдумы по финрынку Андрей Козенко.

