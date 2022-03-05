В Госдуме предложили не публиковать декларации попавших под санкции чиновников

Проект закона о запрете обнародовать декларации о доходах и расходах чиновников, которые попали под зарубежные санкции, внесён в Государственную думу. Согласно базе данных нижней палаты парламента, авто идеи - депутат от «Единой России» Владислав Резник (включен в санкционный список Евросоюза).

По мнению народного избранника, его законодательная инициатива не помешает антикоррупционной политике, поскольку сотрудники должны будут предоставлять эти сведения работодателю, такая обязанность, согласно проекту, «сохраняется в полном объеме». Таким образом, контроль за достоверностью и полнотой предоставляемых данных будет по-прежнему осуществляться в полном объеме государственными органами и организациями.

В октябре 2008 года Владислав Резник стал участником скандала, связанного с принадлежащим ему домом на острове Мальорка. Полиция Испании провела там обыск в рамках операции «Тройка» по борьбе с российской организованной преступностью.

В августе 2009 года испанский судья Бальтасар Гарсон допросил рецидивиста Луиса Родригеса Пуэйо, который показал, что в апреле 2008 года он предпринял попытку похищения сына миллиардера Франсиско Эрнандо по заказу Владислава Резника. При этом допрашиваемый утверждал, что причиной заказа стал отказ Эрнандо вернуть 30 миллионов долларов лидеру «тамбовской группировки» Геннадию Петрову, с которым, по мнению Гарсона, был тесно связан Резник.

Однако в октябре 2018 года испанский Национальный суд оправдал фигурантов дела, в том числе, Резника, которые обвинялись в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории страны.

Супруга депутата-единоросса Диана Гиндин — президент банка Credit Suisse First Boston в России и представитель России в швейцарском банке «Credit Suisse».

