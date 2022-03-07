Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу
Новая Зеландия введет санкции против 100 россиян, в том числе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает новозеландское Министерство иностранных дел и торговли.
После начала спецоперации России на Украине власти Новой Зеландии заявили о подготовке санкций против российских официальных лиц.
Помимо Путина, ограничения коснутся премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, в санкционный список попали глава ФСБ Александр Бортников, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД Мария Захарова и ряд других лиц, которые Новая Зеландия связывает с операцией на Украине.
Попавшим под санкции россиянам запретят въезд в Новую Зеландию.
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