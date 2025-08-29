Зеленский признал, что Украина не сможет оружием вернуть свои границы

По его словам, путь дипломатии «более быстрый и с меньшими потерями», нежели путь через боевые действия.

«Но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем», - отметил Зеленский.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп во многом согласен с Зеленским в вопросе территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».