Зеленский признал, что Украина не сможет оружием вернуть свои границы
29 августа 202516:18
Конфликт России и Украины может быть прекращён «либо военным, либо дипломатическим путём». Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, путь дипломатии «более быстрый и с меньшими потерями», нежели путь через боевые действия.
«Но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем», - отметил Зеленский.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп во многом согласен с Зеленским в вопросе территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
