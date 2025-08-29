В Картофельном Союзе заявили о небывалом урожае в 2025 году
Переизбыток картофеля в 2025 году может привести к разорению фермеров, сокращению посевных площадей и неурожаю в 2026 году, сказал НСН Сергей Лупехин.
Текущий год отметился небывалым урожаем картофеля — при аналогичных посевных площадях соберут на 30% больше овощей, чем в 2024 году, а цены на рынке упали до 8 рублей за килограмм. Об этом НСН заявил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует взять с собой на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китай несколько мешочков картофеля нового урожая, чтобы подарить его своим коллегам из разных стран. Об этом сообщило агентство БелТА. Отмечается, что в качестве презента он выбрал несколько сортов картофеля, выращенного на личном приусадебном участке. Лупехин заявил, что в 2025 году урожай картофеля в России выдался очень высоким, а цена на него местами упала до 8 рублей за килограмм.
«К Белоруссии Россия давно не обращается за помощью, напротив, мы помогаем Белоруссии с картофелем. Урожай в этом году хороший, была благоприятная для роста картофеля погода в большинстве регионов, заморозки не повлияли на урожайность. Учитывая, что площади были практически на уровне прошлого года, урожай на 30% выше, чем в 2024 году. Картофель пока еще не собран, основная масса будет собираться в сентябре в центральных регионах России, но рыночные цены подтверждают огромное предложение картофеля при том же спросе, который был в прошлом году. Цены местами опустились до 8 рублей — это гораздо ниже себестоимости, многие фермеры просто страдают», — сказал Лупехин.
Вместе с тем собеседник НСН указал на обратную сторону медали — из-за того, что фермеры недополучат прибыль, посевные площади в 2026 году могут сократиться, а урожай будет скудным.
«Посевная 2026 года может повторить ту проблему, которая была в 2023 году. Был очень хороший урожай в 2023 году (рекордный год по площадям и урожайности), картофель продавался по очень низким ценам, многие фермеры недополучили доходы и потеряли свои деньги. В итоге в 2024 году площади были сокращены, год был неурожайным, предложение было низкое при том же спросе, и цены резко пошли вверх. Сейчас наблюдается очень похожая тенденция — крайне низкие цены текущего года негативно повлияют на посевную 2026 года», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии.
