«К Белоруссии Россия давно не обращается за помощью, напротив, мы помогаем Белоруссии с картофелем. Урожай в этом году хороший, была благоприятная для роста картофеля погода в большинстве регионов, заморозки не повлияли на урожайность. Учитывая, что площади были практически на уровне прошлого года, урожай на 30% выше, чем в 2024 году. Картофель пока еще не собран, основная масса будет собираться в сентябре в центральных регионах России, но рыночные цены подтверждают огромное предложение картофеля при том же спросе, который был в прошлом году. Цены местами опустились до 8 рублей — это гораздо ниже себестоимости, многие фермеры просто страдают», — сказал Лупехин.

Вместе с тем собеседник НСН указал на обратную сторону медали — из-за того, что фермеры недополучат прибыль, посевные площади в 2026 году могут сократиться, а урожай будет скудным.

«Посевная 2026 года может повторить ту проблему, которая была в 2023 году. Был очень хороший урожай в 2023 году (рекордный год по площадям и урожайности), картофель продавался по очень низким ценам, многие фермеры недополучили доходы и потеряли свои деньги. В итоге в 2024 году площади были сокращены, год был неурожайным, предложение было низкое при том же спросе, и цены резко пошли вверх. Сейчас наблюдается очень похожая тенденция — крайне низкие цены текущего года негативно повлияют на посевную 2026 года», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии.

