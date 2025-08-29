Путин выразил соболезнования родным и близким Щедрина
Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В своей телеграмме он заявил, что смерть композитора - это «невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры».
Глава государства отметил, что Щедрин был человеком «с огромным внутренним достоинством», щедро дарившим людям «радость встречи с настоящим искусством».
«Светлая память о Родионе Константиновиче навсегда сохранится в наших сердцах», - заключил Путин.
Родион Щедрин умер в ночь с 28 на 29 августа в Германии после продолжительной болезни. Ему было 92 года, сообщает RT.
