Путин выразил соболезнования родным и близким Щедрина

В своей телеграмме он заявил, что смерть композитора - это «невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры».

Глава государства отметил, что Щедрин был человеком «с огромным внутренним достоинством», щедро дарившим людям «радость встречи с настоящим искусством».

«Светлая память о Родионе Константиновиче навсегда сохранится в наших сердцах», - заключил Путин.

Родион Щедрин умер в ночь с 28 на 29 августа в Германии после продолжительной болезни. Ему было 92 года, сообщает RT.

