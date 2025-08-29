Лукашенко заявил, что безопасность в Европе должна быть общей
Безопасность в Европе должна быть общей и неделимой. Об этом в интервью Медиакорпорации Китая заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По его словам, в этой системе безопасности свою роль «должны играть все».
«От Белоруссии и России до Англии, Германии и так далее. Может быть, с участием ведущей страны - США», - указал Лукашенко.
Он добавил, что всем необходимо договриться о таких гарантиях безопасности, а также об ответе на их нарушение.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал гарантии безопасности Украине без участия Москвы «путём в никуда», сообщает RT.
