Минюст признал публициста Анатолия Несмияна иноагентом

В сообщении говорится, что Несмиян распространял фейки о решениях и действиях российских властей, а также недостоверную информацию о российской армии. Кроме того, он выступал против проведения СВО.

По этим же причинам статус иноагента был присвоен студентке Олесе Кривцовой, активистам Юрию Боброву и Ирии Везикко, журналисту Евгению Кротенко и юристу Борису Кузнецову.

Ранее Минюст признал иноагентами историка и публициста Марка Солонина и экс-священника Иоанна Курмоярова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

