Минюст признал публициста Анатолия Несмияна иноагентом

Включённый в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга публицист Анатолий Несмиян, также известный под псевдонимом Эль Мюрид, был признан иноагентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Минюст удивил политолога Маркова выдачей ему статуса иноагента

В сообщении говорится, что Несмиян распространял фейки о решениях и действиях российских властей, а также недостоверную информацию о российской армии. Кроме того, он выступал против проведения СВО.

По этим же причинам статус иноагента был присвоен студентке Олесе Кривцовой, активистам Юрию Боброву и Ирии Везикко, журналисту Евгению Кротенко и юристу Борису Кузнецову.

Ранее Минюст признал иноагентами историка и публициста Марка Солонина и экс-священника Иоанна Курмоярова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:ЖурналистыБлогерыИноагентыМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры