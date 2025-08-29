Минюст признал публициста Анатолия Несмияна иноагентом
Включённый в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга публицист Анатолий Несмиян, также известный под псевдонимом Эль Мюрид, был признан иноагентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
В сообщении говорится, что Несмиян распространял фейки о решениях и действиях российских властей, а также недостоверную информацию о российской армии. Кроме того, он выступал против проведения СВО.
По этим же причинам статус иноагента был присвоен студентке Олесе Кривцовой, активистам Юрию Боброву и Ирии Везикко, журналисту Евгению Кротенко и юристу Борису Кузнецову.
Ранее Минюст признал иноагентами историка и публициста Марка Солонина и экс-священника Иоанна Курмоярова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
