В МВД предложили сократить срок уплаты штрафов для некоторых автовладельцев

Необходимость сокращения срока уплаты штрафа в ведомстве объяснили тем, что в течение 60 дней такие автовладельцы «могут беспрепятственно выехать» из России.

В МВД указали, что принятие соответствующего законопроекта позволит способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания.

«Если владельцы (собственники) не уплатили штраф в течение суток, то такие транспортные средства будут задерживаться», - говорится в сообщении.

Ранее член комитета Госдумы по инфорполитике Антон Немкин заявил, что мошенники стали обманывать россиян с помощью поддельных писем от ГИБДД, сообщает RT.