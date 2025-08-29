В МВД предложили сократить срок уплаты штрафов для некоторых автовладельцев
Срок уплаты штрафа для автовладельцев, чьи машины зарегистрированы в иностранных государствах, следует сократить с 60 дней до одних суток. Об этом заявили в МВД РФ.
Необходимость сокращения срока уплаты штрафа в ведомстве объяснили тем, что в течение 60 дней такие автовладельцы «могут беспрепятственно выехать» из России.
В МВД указали, что принятие соответствующего законопроекта позволит способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания.
«Если владельцы (собственники) не уплатили штраф в течение суток, то такие транспортные средства будут задерживаться», - говорится в сообщении.
Ранее член комитета Госдумы по инфорполитике Антон Немкин заявил, что мошенники стали обманывать россиян с помощью поддельных писем от ГИБДД, сообщает RT.
