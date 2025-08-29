Лисовец посоветовал арендовать свадебные наряды

По его словам, это касается, в том числе, и свадебного торжества, которое «про семью, а не показуху».

Лисовец отметил, что платье невесты сейчас вполне допустимо взять напрокат, так как «счастье не строится из того, чтобы удивить всех» нарядом.

«Важно, чтобы после свадьбы вы полгода не выплачивали кредит и не сидели на одной гречке», — заключил эксперт.

Ранее ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила «Радиоточке НСН», что молодожёны часто разводятся из-за долгов после пышных свадеб.

