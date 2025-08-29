Лисовец посоветовал арендовать свадебные наряды
Отказ от показухи и рациональная трата денег стали трендом в последние десять лет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
По его словам, это касается, в том числе, и свадебного торжества, которое «про семью, а не показуху».
Лисовец отметил, что платье невесты сейчас вполне допустимо взять напрокат, так как «счастье не строится из того, чтобы удивить всех» нарядом.
«Важно, чтобы после свадьбы вы полгода не выплачивали кредит и не сидели на одной гречке», — заключил эксперт.
Ранее ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила «Радиоточке НСН», что молодожёны часто разводятся из-за долгов после пышных свадеб.
Лисовец посоветовал арендовать свадебные наряды
