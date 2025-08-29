Дептранс Москвы опроверг ввод оплаты на всех дорогах столицы

Появившаяся в СМИ информация о якобы планах ввести в столице систему оплаты за каждый километр пробега при езде на личном авто не соответствуют действительности. Об этом в своём Telegram-канале сообщает RT.

В Департаменте транспорта Москвы заявили телеканалу, что не получали обращений по данному вопросу.

«Что касается возможных инициатив по расширению сети платных дорог, в Департамент не поступали обращения по данному вопросу», — указали в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России предложили взимать с граждан деньги за езду на личных машинах в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
