Дептранс Москвы опроверг ввод оплаты на всех дорогах столицы

В Департаменте транспорта Москвы заявили телеканалу, что не получали обращений по данному вопросу.

«Что касается возможных инициатив по расширению сети платных дорог, в Департамент не поступали обращения по данному вопросу», — указали в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России предложили взимать с граждан деньги за езду на личных машинах в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

