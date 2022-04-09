Зеленский признал, что переговоры с РФ - единственный выход для Украины
Украина собирается продолжить переговоры с российской стороной в связи с тем, что они являются единственным выходом из сложившейся ситуации. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля.
«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — процитировали Зеленского «Известия».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Белоруссия должна продолжить работу по организации переговоров с Украиной, передает ТАСС.
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