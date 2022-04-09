Зеленский признал, что переговоры с РФ - единственный выход для Украины

Украина собирается продолжить переговоры с российской стороной в связи с тем, что они являются единственным выходом из сложившейся ситуации. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля.

Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом

«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — процитировали Зеленского «Известия».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Белоруссия должна продолжить работу по организации переговоров с Украиной, передает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:РоссияУкраинаПереговорыВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры