Лавров: Белоруссия должна продолжить организовывать переговоры с Украиной
В России считают, что Белоруссия должна продолжить работу по организации переговоров с Украиной. Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает ТАСС.
По словам Лаврова, список стран - гарантов безопасности Украины ещё до конца не сформировался и может быть дополнен Белоруссией.
«Что касается деятельности или будущего даже, я бы сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, я не знаю, какова будет ее дальнейшая судьба, потому что наши французские и американские партнеры, так называемые, по этой группе в русофобском угаре и стремлении "отменить" все и вся, что касается РФ, "отменили" и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате», - сообщил российский министр.
Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Александр Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия участвовала в российско-украинских переговорах, чтобы показать свою значимость и внутри страны, и на мировой арене, но его инициативу уже перехватил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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