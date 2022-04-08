Лавров: Белоруссия должна продолжить организовывать переговоры с Украиной

«Что касается деятельности или будущего даже, я бы сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, я не знаю, какова будет ее дальнейшая судьба, потому что наши французские и американские партнеры, так называемые, по этой группе в русофобском угаре и стремлении "отменить" все и вся, что касается РФ, "отменили" и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате», - сообщил российский министр.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Александр Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия участвовала в российско-украинских переговорах, чтобы показать свою значимость и внутри страны, и на мировой арене, но его инициативу уже перехватил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

