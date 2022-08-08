Зеленский предложил расширить санкции против России

В частности, Зеленский предложил запретить публичные закупки товаров, работ и услуг, связанных с Россией, покупку ценных бумаг российских эмитентов и инвестиции.

Также предлагается запретить связанным с РФ лицам приобретать права собственности на землю, выдачу им денег и платежных карт.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на заход российских судов и самолётов на территорию Украины.

Ранее объявивший о своей отставке премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкций против России.