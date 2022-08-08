Зеленский предложил расширить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект, предлагающий расширить антироссийские санкции. Документ опубликован на сайте украинского парламента.
В частности, Зеленский предложил запретить публичные закупки товаров, работ и услуг, связанных с Россией, покупку ценных бумаг российских эмитентов и инвестиции.
Также предлагается запретить связанным с РФ лицам приобретать права собственности на землю, выдачу им денег и платежных карт.
Кроме того, законопроект предусматривает запрет на заход российских судов и самолётов на территорию Украины.
Ранее объявивший о своей отставке премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал Зеленскому усилить санкций против России.
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