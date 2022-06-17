Джонсон пообещал Зеленскому усиления санкций против РФ

Премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому усиления санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Путин не против вступления Украины в ЕС

Также Джонсон заявил, что Британия продолжит военную и финансовую помощь Украине.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаБорис Джонсон
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