Джонсон пообещал Зеленскому усиления санкций против РФ
17 июня 202219:18
Премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому усиления санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.
Также Джонсон заявил, что Британия продолжит военную и финансовую помощь Украине.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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17 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru