Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2023 года

Евросоюз на шесть месяцев продлил санкции против России из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Евросоюз смягчил антироссийские санкции в авиации

«Совет ЕС принял решение продлить до 31 января 2023 года запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ», - говорится в заявлении.

Ранее Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры