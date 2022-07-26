Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2023 года
Евросоюз на шесть месяцев продлил санкции против России из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
«Совет ЕС принял решение продлить до 31 января 2023 года запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ», - говорится в заявлении.
Ранее Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, сообщает RT.
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