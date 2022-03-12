Зеленский предложил организовать переговоры Украины-России в Иерусалиме
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой провести переговоры с Москвы и Киева в Иерусалиме.з Об этом уркаинский лидер рассказал иностранным журналистам на пресс-конференции.
«Говорили с Беннетом, и я говорил, что сегодня не правильно (проведение – прим. НСН) встреч в РФ, Белоруссии. Я не говорю о технических встречах, я о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал», - сказал украинский президент.
По мнению Зеленского, Израиль может стать одной из стран, гарантирующих безопасность в конфликте России и Украины.
«Когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, считаю ли я, что среди стран должен быть Израиль? Однозначно... Мы позитивно относимся к посредничеству кого-либо, но я не называю Беннета кем-то, он может сыграть важную роль», - заявил Зеленский.
Ранее политолог Алексей Чадаев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что Москва может пойти на некоторые уступки Киеву в обмен на признание Крыма российским.
«Очень трудно это спрогнозировать, но рискну предположить такую формулу: возможно, это размен нейтрального, внеблокового статуса Украины на гарантии ее безопасности со стороны США, и в то же время признание Крыма. Что касается ДНР и ЛНР, то это фиксация, приближенная к тому, о чем шла речь до спецоперации, - административные границы Луганской и Донецкой областей, и возврат к чему-то похожему на Минский формат», - предположил политолог.
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