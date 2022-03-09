СМИ: Киев готов согласиться на нейтральный статус Украины
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» подтвердила необходимость заключения нового договора, гарантирующего безопасность страны, что показывает согласие Киева на нейтральный статус государства. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
В Киеве ранее отметили невозможность вступления страны в НАТО в ближайшие годы и подтвердили необходимость создания договора взамен Будапештского меморандума. Гарантировать безопасность предлагается США, Турции и «государствам-соседям».
Киев также предлагает Москве юридически закрепить признание украинской государственности и отсутствие угроз стране.
«Впервые от украинской власти прозвучала формулировка — как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить и сопроводили условием по гарантиям», - отмечает издание.
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