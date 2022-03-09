СМИ: Киев готов согласиться на нейтральный статус Украины

В Киеве ранее отметили невозможность вступления страны в НАТО в ближайшие годы и подтвердили необходимость создания договора взамен Будапештского меморандума. Гарантировать безопасность предлагается США, Турции и «государствам-соседям».

Киев также предлагает Москве юридически закрепить признание украинской государственности и отсутствие угроз стране.

«Впервые от украинской власти прозвучала формулировка — как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить и сопроводили условием по гарантиям», - отмечает издание.

