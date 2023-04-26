Зеленский после разговора с Си Цзиньпином заявил о неприемлемости территориальных компромиссов
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в ходе часовой беседы с председателем КНР Си Цзиньпином обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений.
Он указал, что отдельное внимание было уделено путям возможного взаимодействия «с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины».
Украинский лидер подчеркнул, что этот мир должен быть основан «на принципах международного права и уважения Устава ООН», поэтому не может быть и речи о каких-либо территориальных компромиссах.
«Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», - заключил Зеленский.
Ранее Си Цзиньпин в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Китай будет прикладывать все усилия для скорейшего прекращения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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