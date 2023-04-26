В США поприветствовали разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Он напомнил, что Вашингтон давно призывал Пекин выслушать обе стороны конфликта - не только Москву, но и Киев.

«США приветствуют... телефонный разговор между Си Цзиньпином и Зеленским... Это хорошо», - отметил Кирби, добавив, что американские власти пока не знают, приведет ли эта беседа к какому-то «значимому предложению или движению к миру».

Ранее Си Цзиньпин в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Китай будет прикладывать все усилия для скорейшего прекращения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

