Зеленский попросил у Запада ещё €150 млрд на производство оружия
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран Запада ещё 150 млрд евро на производство оружия. Об этом сообщает RT.
Выступая на саммите НАТО в Гааге, он указал, что украинские предприятия способна выпускать порядка восьми млн беспилотников ежегодно, однако в настоящее время на это не хватает.
«Около 40% потенциала оборонного производства Украины не имеет надлежащего финансирования... Пожалуйста, увеличьте ваше инвестирование в совместное с нами производство оружия», - сказал украинский лидер.
Также он поддержал инициативу об увеличении оборонных расходов стран НАТО до 5% от их национального ВВП.
Ранее в Минобороны РФ заявили о групповом ударе высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины в Киевской области, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru