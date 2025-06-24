Зеленский попросил у Запада ещё €150 млрд на производство оружия

Выступая на саммите НАТО в Гааге, он указал, что украинские предприятия способна выпускать порядка восьми млн беспилотников ежегодно, однако в настоящее время на это не хватает.

«Около 40% потенциала оборонного производства Украины не имеет надлежащего финансирования... Пожалуйста, увеличьте ваше инвестирование в совместное с нами производство оружия», - сказал украинский лидер.

Также он поддержал инициативу об увеличении оборонных расходов стран НАТО до 5% от их национального ВВП.

Ранее в Минобороны РФ заявили о групповом ударе высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины в Киевской области, сообщает «Свободная пресса».

