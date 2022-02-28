Зеленский попросил немедленно принять Украину в ЕС

«Мы обращаемся к Европейскому союзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», — сказал глава государства.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о поддержке ускоренного пути Украины в ЕС, призвав как можно скорее присвоить стране статус кандидата на вступление в союз. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что со временем Украина должна стать частью ЕС.

