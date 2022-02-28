Зеленский попросил немедленно принять Украину в ЕС

Власти Украины просят Евросоюз присоединить страну к сообществу немедленно по новой специальной процедуре. Об этом в понедельник заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Зеленский снова поднял тему членства Украины в Евросоюзе

«Мы обращаемся к Европейскому союзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», — сказал глава государства.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о поддержке ускоренного пути Украины в ЕС, призвав как можно скорее присвоить стране статус кандидата на вступление в союз. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что со временем Украина должна стать частью ЕС.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаВладимир Зеленский
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