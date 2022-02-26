Зеленский снова поднял тему членства Украины в Евросоюзе

«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь», — цитирует его Газета.ru.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции, в которых зафиксирован стратегический курс страны Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг после начала военной спецоперации России на Украине заявил о разрыве дипломатических отношений между странами.

