Глава ЕК фон дер Ляйен выступила за вступление Украины в Евросоюз

«Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас», — считает она. По словам политика, Украина принимает участие в ряде европейских процессов, один из которых - интеграция украинского рынка в единый рынок ЕС. Также сотрудничество ведется «в энергетике и в других областях».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что настал «решающий момент» для вердикта по членству Украины в Европейском союзе.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции, в которых зафиксирован стратегический курс страны Украины на вступление в ЕС и НАТО.

