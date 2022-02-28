Глава ЕК фон дер Ляйен выступила за вступление Украины в Евросоюз
Украину со временем хотят видеть в Евросоюзе, сообщает RT со ссылкой на заявление глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
«Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас», — считает она. По словам политика, Украина принимает участие в ряде европейских процессов, один из которых - интеграция украинского рынка в единый рынок ЕС. Также сотрудничество ведется «в энергетике и в других областях».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что настал «решающий момент» для вердикта по членству Украины в Европейском союзе.
В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции, в которых зафиксирован стратегический курс страны Украины на вступление в ЕС и НАТО.
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