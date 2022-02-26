Польша предлагает ускорить принятие Украины в ЕС

«Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве», - приводит слова Дуды ТАСС.

Также президент Польши предлагает предоставить Украине доступ к фондам ЕС на восстановление. По его мнению, Киев это заслужил.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что настал «решающий момент» для вердикта по членству Украины в Европейском союзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт украинского лидера в Twitter.

