Польша предлагает ускорить принятие Украины в ЕС

Польша выступила с поддержкой Украины, которая, по мнению Варшавы, должна как можно скорее получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом заявил в субботу президент Польши Анджей Дуда 26 февраля в Twitter.

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«Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве», - приводит слова Дуды ТАСС.

Также президент Польши предлагает предоставить Украине доступ к фондам ЕС на восстановление. По его мнению, Киев это заслужил.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что настал «решающий момент» для вердикта по членству Украины в Европейском союзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт украинского лидера в Twitter.

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