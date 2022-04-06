Зеленский подтвердил встречу предполагаемых стран-гарантов безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча стран-гарантов безопасности Украины точно произойдет. По его словам, ряд стран ее уже подтвердили.

Речь идет о США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля, сообщил Зеленский в интервью турецкому телеканалу Habertürk.

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Он добавил, что это не полный список стран-гарантов, он может расшириться.

Кроме того, президент Украины отметил, что часть стран готовы на полную поддержку Украины, некоторые - не на полную. Поэтому потребуется совместная встреча на уровне советников. Зеленский выразил уверенность, что этот процесс не займет слишком много времени.

Ранее Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на члена украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамию сообщил, что Украина ведёт переговоры с КНР о гарантиях безопасности.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:БезопасностьВладимир Зеленский
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