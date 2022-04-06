Шольц: Берлин и Киев обсуждают гарантии безопасности Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, выступая перед депутатами Бундестага, что гарантии Украине ещё не проработаны окончательно, в случае если она согласится на статус нейтрального государства на переговорах с Россией, сообщают РИА Новости.
По его словам, Берлин и Киев конфиденциально обсуждают эти вопросы, но конкретных договоренностей пока нет.
«Мы делаем это с другими, кого это касается, кто может сыграть в этом роль. Это естественно, что я не могу далее это конкретизировать, потому что вопросы, которые должны быть гарантированы, нужно проработать», - пояснил глава немецкого правительства, отвечая на вопрос одного из депутатов, как конкретно могут быть реализованы эти гарантии.
Ранее сообщалось, что Украина ведёт переговоры с КНР о гарантиях безопасности.
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