Шольц: Берлин и Киев обсуждают гарантии безопасности Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, выступая перед депутатами Бундестага, что гарантии Украине ещё не проработаны окончательно, в случае если она согласится на статус нейтрального государства на переговорах с Россией, сообщают РИА Новости.

По его словам, Берлин и Киев конфиденциально обсуждают эти вопросы, но конкретных договоренностей пока нет.