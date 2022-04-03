Украина ведет переговоры с Китаем о гарантиях безопасности

По его словам, переговоры ведутся по дипломатическим каналам. Отмечается, что вопрос с Пекином проработан меньше, чем с другими странами.

Ранее глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил, что Китай не является стороной кризиса на Украине. Он также рассказал, что Китай не получал запросов от Украины относительно возможного предоставления гарантий безопасности для Киева.

