ФНПР: Очередь на АЗС может быть уважительной причиной опоздания на работу

Длинные очереди на АЗС могут быть уважительной причиной опоздания на работу, так как они являются экстренными и форс-мажорными обстоятельствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей департамента коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

В ФНПР уточнили, что уважительными причинами чаще всего также признают срочное обращение к врачу, стихийные бедствия и ЧС, выполнение государственных или общественных обязанностей.

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В федерации подчеркнули, что в случае возникновения форс-мажорной ситуации важно быстро уведомить работодателя об опоздании и указать его причину. При этом отмечается, что руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания.

В случае возникновения претензий со стороны руководства в ФНПР порекомендовали обратиться в профсоюзную организацию, предъявить собранные документы и факты о форс-мажоре, который привел к опозданию.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью НСН рассказал, что поставок бензина в России недостаточно, но дизельного топлива хватает, для решения топливного кризиса можно использовать мини НПЗ, но тогда для них необходимо обеспечить условия, как для больших заводов.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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