ФНПР: Очередь на АЗС может быть уважительной причиной опоздания на работу
Длинные очереди на АЗС могут быть уважительной причиной опоздания на работу, так как они являются экстренными и форс-мажорными обстоятельствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей департамента коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
В ФНПР уточнили, что уважительными причинами чаще всего также признают срочное обращение к врачу, стихийные бедствия и ЧС, выполнение государственных или общественных обязанностей.
В федерации подчеркнули, что в случае возникновения форс-мажорной ситуации важно быстро уведомить работодателя об опоздании и указать его причину. При этом отмечается, что руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания.
В случае возникновения претензий со стороны руководства в ФНПР порекомендовали обратиться в профсоюзную организацию, предъявить собранные документы и факты о форс-мажоре, который привел к опозданию.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью НСН рассказал, что поставок бензина в России недостаточно, но дизельного топлива хватает, для решения топливного кризиса можно использовать мини НПЗ, но тогда для них необходимо обеспечить условия, как для больших заводов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Москве упавшего на пути метро пассажира обязали возместить ущерб
- ФНПР: Очередь на АЗС может быть уважительной причиной опоздания на работу
- В Белгородской области умер пострадавший при ударе БПЛА ВСУ мальчик
- Иран нанес серию ответных ударов по американским военным объектам
- В Общественной плате спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год
- Зеленский подтвердил нахождение склада с оружием под Киевом рядом с жилыми домами
- В Тульской области при атаке БПЛА ВСУ был поврежден многоквартирный дом
- Месси установил ассистентский рекорд ЧМ всех времен
- МО: ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске
- МО: За ночь силы ПВО сбили почти 350 БПЛА ВСУ