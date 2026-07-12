ФНПР: Очередь на АЗС может быть уважительной причиной опоздания на работу

В федерации подчеркнули, что в случае возникновения форс-мажорной ситуации важно быстро уведомить работодателя об опоздании и указать его причину. При этом отмечается, что руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания.

В случае возникновения претензий со стороны руководства в ФНПР порекомендовали обратиться в профсоюзную организацию, предъявить собранные документы и факты о форс-мажоре, который привел к опозданию.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью НСН рассказал, что поставок бензина в России недостаточно, но дизельного топлива хватает, для решения топливного кризиса можно использовать мини НПЗ, но тогда для них необходимо обеспечить условия, как для больших заводов.