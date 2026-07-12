В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ были повреждены танкер и трасса М4 «Дон»

В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников был поврежден танкер в Таганрогском заливе. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что судно пострадало при заходе в Азово-Черноморский морской канал. В результате ЧП никто не пострадал, добавил политик.

По его словам, из-за атаки на танкере начался пожар, но возгорание удалось быстро локализовать. Угрозы разлива нефтепродуктов нет, так как судно стояло пустым, рассказал Слюсарь.