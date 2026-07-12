В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ были повреждены танкер и трасса М4 «Дон»

В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников был поврежден танкер в Таганрогском заливе. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что судно пострадало при заходе в Азово-Черноморский морской канал. В результате ЧП никто не пострадал, добавил политик.

По его словам, из-за атаки на танкере начался пожар, но возгорание удалось быстро локализовать. Угрозы разлива нефтепродуктов нет, так как судно стояло пустым, рассказал Слюсарь.

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Он отметил, что дроны ВСУ также были уничтожены над городами Таганрог и Каменск-Шахтинский, над районами Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский. По словам губернатора, обломки БПЛА были обнаружены на трассе М4 «Дон» на 885 км по направлению на юг.

Политик подчеркнул, что результате ЧП никто не пострадал, но движение на данном участке пришлось перекрыть. Отмечается, что автомобили были перенаправлены по другому маршруту, через поселок Тарасовский.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА ВСУ на корабли погиб матрос технического судна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:ТрассаРостовская ОбластьВСУБеспилотники

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