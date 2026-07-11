Зеленский: У Украины нет возможности сбивать баллистические ракеты

Он вновь обратился к Западу, в частности, сообщив, что из шести ракет такого класса, запущенных минувшей ночью по целям в Киеве, ни одну не удалось сбить.

В связи с этим Зеленский заявил, что Киев ожидает от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки, о которых удалось договориться во время заседания НАТО. Президент Украины отметил, что надо двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на «Patriot».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью 11 июля ВС РФ поразили предприятия военной промышленности в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».