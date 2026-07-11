Зеленский: У Украины нет возможности сбивать баллистические ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские силы ПВО не справляются c российскими баллистическими ракетами. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Он вновь обратился к Западу, в частности, сообщив, что из шести ракет такого класса, запущенных минувшей ночью по целям в Киеве, ни одну не удалось сбить.
В связи с этим Зеленский заявил, что Киев ожидает от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки, о которых удалось договориться во время заседания НАТО. Президент Украины отметил, что надо двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на «Patriot».
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью 11 июля ВС РФ поразили предприятия военной промышленности в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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