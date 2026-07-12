В Москве упавшего на пути метро пассажира обязали возместить ущерб

В связи с этим представители метрополитена обратились в суд с иском о взыскании упущенной выгоды — недополученного дохода за период вынужденного простоя.

Издание писало, что на заседание по гражданскому делу мужчина не пришел, но в рамках разбирательства об административном правонарушении он признал свою вину, рассказав, что оступился случайно. Суд удовлетворил иск, постановление вступило в силу. Кроме того, нарушителя оштрафовали на 20 тысяч рублей за несоблюдение правил транспортной безопасности.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве двое мужчин пострадали от удара молнии на стадионе «Труд».