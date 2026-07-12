В Москве упавшего на пути метро пассажира обязали возместить ущерб
В Москве суд обязал пассажира, который упал на пути в столичном метро, выплатить компенсацию метрополитену. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что инцидент произошел вечером 21 сентября 2025 года на станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. По данным источника, пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по собственной неосторожности упал на главный путь. В результате этого движение поездов пришлось остановить на 21 минуту, из-за сбоя отменили три состава.
В связи с этим представители метрополитена обратились в суд с иском о взыскании упущенной выгоды — недополученного дохода за период вынужденного простоя.
Издание писало, что на заседание по гражданскому делу мужчина не пришел, но в рамках разбирательства об административном правонарушении он признал свою вину, рассказав, что оступился случайно. Суд удовлетворил иск, постановление вступило в силу. Кроме того, нарушителя оштрафовали на 20 тысяч рублей за несоблюдение правил транспортной безопасности.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве двое мужчин пострадали от удара молнии на стадионе «Труд».
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