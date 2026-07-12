В Белгородской области умер пострадавший при ударе БПЛА ВСУ мальчик

Известно, что в момент удара дрона подросток ехал на велосипеде. После этого мальчика в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в городскую ЦРБ.

«Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью», - указано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Белгородской области при детонации БПЛА ВСУ пострадал младенец.