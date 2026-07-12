В Белгородской области умер пострадавший при ударе БПЛА ВСУ мальчик
В Белгородской области скончался 13-летний мальчик, пострадавший накануне при атаке БПЛА ВСУ в Грайвороне. Об этом говорится в канале регионального оперштаба в «Максе».
Известно, что в момент удара дрона подросток ехал на велосипеде. После этого мальчика в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в городскую ЦРБ.
«Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью», - указано в сообщении.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Белгородской области при детонации БПЛА ВСУ пострадал младенец.
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