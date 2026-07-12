Из-за приближающегося тайфуна «Бави» в Китае застряли сотни российских туристов
Сотни российских туристов застряли в Китае из-за приближающегося супертайфуна «Бави». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Одна из российских туристок рассказала изданию, что 11 июля летела на Филиппины с многочасовой пересадкой в Шанхае и, когда гуляла по городу, получила сообщение об отмене рейса в Манилу. Женщина вернулась в аэропорт Пудун и выяснила, что все рейсы отменили в связи с надвигающимся на КНР тайфуном.
Россиянка отметила, что ее рейс перенесли на 14 июля. По данным источника, российских туристов, которые собирались лететь на Филиппины и в Таиланд, разместили в отелях.
Вечером 11 июля циклон в Китае затронул Юйцин и Вэньчжоу. Там срывало крыши, валило деревья, в горах произошли оползни. В Шанхае из-за непогоды были отменены более 1 тысячи 600 поездов и свыше 680 рейсов.
Отмечается, что основной ущерб «Бави» нанес Тайваню. Там пострадали 134 человека, отменили примерно 200 рейсов, пишет Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Из-за приближающегося тайфуна «Бави» в Китае застряли сотни российских туристов
- В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ были повреждены танкер и трасса М4 «Дон»
- В Москве упавшего на пути метро пассажира обязали возместить ущерб
- ФНПР: Очередь на АЗС может быть уважительной причиной опоздания на работу
- В Белгородской области умер пострадавший при ударе БПЛА ВСУ мальчик
- Иран нанес серию ответных ударов по американским военным объектам
- В Общественной плате спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год
- Зеленский подтвердил нахождение склада с оружием под Киевом рядом с жилыми домами
- В Тульской области при атаке БПЛА ВСУ был поврежден многоквартирный дом
- Месси установил ассистентский рекорд ЧМ всех времен