Из-за приближающегося тайфуна «Бави» в Китае застряли сотни российских туристов

Сотни российских туристов застряли в Китае из-за приближающегося супертайфуна «Бави». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Одна из российских туристок рассказала изданию, что 11 июля летела на Филиппины с многочасовой пересадкой в Шанхае и, когда гуляла по городу, получила сообщение об отмене рейса в Манилу. Женщина вернулась в аэропорт Пудун и выяснила, что все рейсы отменили в связи с надвигающимся на КНР тайфуном.

Разрушенные крыши и приют: К чему привел циклон «Бернадетт» в Подмосковье

Россиянка отметила, что ее рейс перенесли на 14 июля. По данным источника, российских туристов, которые собирались лететь на Филиппины и в Таиланд, разместили в отелях.

Вечером 11 июля циклон в Китае затронул Юйцин и Вэньчжоу. Там срывало крыши, валило деревья, в горах произошли оползни. В Шанхае из-за непогоды были отменены более 1 тысячи 600 поездов и свыше 680 рейсов.

Отмечается, что основной ущерб «Бави» нанес Тайваню. Там пострадали 134 человека, отменили примерно 200 рейсов, пишет Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ПроисшествияТайфунПогодаРоссийские ТуристыКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры