Из-за приближающегося тайфуна «Бави» в Китае застряли сотни российских туристов

Россиянка отметила, что ее рейс перенесли на 14 июля. По данным источника, российских туристов, которые собирались лететь на Филиппины и в Таиланд, разместили в отелях.

Вечером 11 июля циклон в Китае затронул Юйцин и Вэньчжоу. Там срывало крыши, валило деревья, в горах произошли оползни. В Шанхае из-за непогоды были отменены более 1 тысячи 600 поездов и свыше 680 рейсов.

Отмечается, что основной ущерб «Бави» нанес Тайваню. Там пострадали 134 человека, отменили примерно 200 рейсов, пишет Тelegram-канал «Радиоточка НСН».