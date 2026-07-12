Иран нанес серию ответных ударов по американским военным объектам

До этого сообщалось о звуках детонации в иранских городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар, также на острове Кешм. Отмечалось, что взрывы прогремели после того, как Центральное командование ВС США начало обстрелы в ответ на перекрытие Тегераном Ормузского пролива.

Ранее генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в интервью НСН заметил, что на подписание основного соглашения между США и Ираном повлияет агрессия Израиля по отношению к Ливану, в итоге Тегеран в защиту ответит Израилю, что приведет к еще большей эскалации на Ближнем Востоке.