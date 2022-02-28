Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС
28 февраля 202219:51
Президент России Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады.
«Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе», — отмечается в сообщении канала.
Ранее украинский лидер обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в союз по новой специальной процедуре. Он отметил, что главная цель страны — быть с Европой «на равных».
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28 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru