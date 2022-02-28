Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС

«Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе», — отмечается в сообщении канала.

Ранее украинский лидер обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в союз по новой специальной процедуре. Он отметил, что главная цель страны — быть с Европой «на равных».



