Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС

Президент России Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады.

Зеленский попросил немедленно принять Украину в ЕС

«Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе», — отмечается в сообщении канала.

Ранее украинский лидер обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в союз по новой специальной процедуре. Он отметил, что главная цель страны — быть с Европой «на равных».


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ЕвросоюзВладимир Зеленский
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