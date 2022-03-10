Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности

Согласно документу «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов», компенсация стоимости такой собственности не предусматривается.

В законе подчёркивается, что принудительная конфискация сможет распространяться на все объекты права собственности России и её резидентов.

Ранее Зеленский подписал закон, предусматривающий за госизмену в условиях действия режима военного положения наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.