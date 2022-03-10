Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, утверждающий конфискацию российской собственности. Об этом говорится в Telegram-канале Верховной рады.

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Согласно документу «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов», компенсация стоимости такой собственности не предусматривается.

В законе подчёркивается, что принудительная конфискация сможет распространяться на все объекты права собственности России и её резидентов.

Ранее Зеленский подписал закон, предусматривающий за госизмену в условиях действия режима военного положения наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:РоссияУкраинаИмуществоКонфискацияВладимир Зеленский
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