Великобритания может начать конфискацию недвижимости миллиардеров из РФ

Член правительства Великобритании Майкл Гоув готовит предложение о конфискации британской недвижимости олигархов из России, близких к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет Financial Times.

Предполагается, что российским миллиардерам не будет выплачиваться компенсация. Гоув также считает, что в резиденциях олигархов, подпавших под рестрикции, следует селить жителей Украины, которые были вынуждены оставить свои дома из-за специальной военной операции России.

Как сообщает издание, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже поддержал планы Гоува. Лейбористская партия ранее обвинила премьера в том, что он не принял достаточных мер в отношении близких к Путину людей в связи с событиями на Украине.

По информации Financial Times, план Гоува может затронуть девять российских олигархов в отношении которых Лондон ввёл санкции, включая Кирилла Шамалова – бывшего предполагаемого зятя Владимира Путина.

При этом правительственные юристы предупреждают, что возможное решение о конфискации нарушит гарантированное Великобританией право на собственность и может привести к судебным претензиям.

