Великобритания может начать конфискацию недвижимости миллиардеров из РФ
Член правительства Великобритании Майкл Гоув готовит предложение о конфискации британской недвижимости олигархов из России, близких к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет Financial Times.
Предполагается, что российским миллиардерам не будет выплачиваться компенсация. Гоув также считает, что в резиденциях олигархов, подпавших под рестрикции, следует селить жителей Украины, которые были вынуждены оставить свои дома из-за специальной военной операции России.
Как сообщает издание, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже поддержал планы Гоува. Лейбористская партия ранее обвинила премьера в том, что он не принял достаточных мер в отношении близких к Путину людей в связи с событиями на Украине.
По информации Financial Times, план Гоува может затронуть девять российских олигархов в отношении которых Лондон ввёл санкции, включая Кирилла Шамалова – бывшего предполагаемого зятя Владимира Путина.
При этом правительственные юристы предупреждают, что возможное решение о конфискации нарушит гарантированное Великобританией право на собственность и может привести к судебным претензиям.
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