Зеленский ужесточил ответственность за госизмену в военное время
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому ужесточается ответственность за госизмену и диверсию в военное время, ссобщает пресс-служба Верховной рады.
В сообщении говорится, что «за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения» отныне предусматривается наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Ранее Зеленский пообещал принять меры против украинских политиков, «работающих на раскол страны» и «ищущих ниточки в Россию».
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