Зеленский ужесточил ответственность за госизмену в военное время

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому ужесточается ответственность за госизмену и диверсию в военное время, ссобщает пресс-служба Верховной рады.

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В сообщении говорится, что «за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения» отныне предусматривается наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Ранее Зеленский пообещал принять меры против украинских политиков, «работающих на раскол страны» и «ищущих ниточки в Россию».

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:ГосизменаУкраинаВладимир Зеленский
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