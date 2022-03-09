Зеленский ужесточил ответственность за госизмену в военное время

В сообщении говорится, что «за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения» отныне предусматривается наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Ранее Зеленский пообещал принять меры против украинских политиков, «работающих на раскол страны» и «ищущих ниточки в Россию».

